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Развод Мамаева обернулся гей-скандалом
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Громкий развод футболиста Мамаева обернулся гей-скандалом 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Развод футболиста Павла Мамаева с супругой Алана обрастает любопытными подробностями. Так, осведомленные источники утверждают, что спортсмен равнодушен к женщинам, чего не скажешь про мужчин.
История с разводом игрока "Краснодара" началась с того, что Алана опубликовала в своем Instagram короткий пост со словами: "Присоединяюсь к отряду одиноких мам". Правда, супруга футболиста не уточнила, по какой причине брак дал трещину.
Теперь есть как минимум одна веская причина, по которой, предположительно, Мамаев порвал отношения с супругой. Сообщается, что он проявляет больший интерес к мужчинам.
"Говорят, что Мамаев давно играет не за "нашу" команду. И делает подкаты сзади", — пишет Telegram-канал "Антиглянец". Подробности нетрадиционных предпочтений не приводятся, однако, учитывая публичность Мамаева, можно ожидать их в скором времени.
Напомним, что Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растет совместная дочь Алиса, также футболист помогает воспитывать сына Аланы от первого брака.
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