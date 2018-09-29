Развод Мамаева обернулся гей-скандалом

Громкий развод футболиста Мамаева обернулся гей-скандалом

Развод футболиста Павла Мамаева с супругой Алана обрастает любопытными подробностями. Так, осведомленные источники утверждают, что спортсмен равнодушен к женщинам, чего не скажешь про мужчин.

История с разводом игрока "Краснодара" началась с того, что Алана опубликовала в своем Instagram короткий пост со словами: "Присоединяюсь к отряду одиноких мам". Правда, супруга футболиста не уточнила, по какой причине брак дал трещину.

Теперь есть как минимум одна веская причина, по которой, предположительно, Мамаев порвал отношения с супругой. Сообщается, что он проявляет больший интерес к мужчинам.

"Говорят, что Мамаев давно играет не за "нашу" команду. И делает подкаты сзади", — пишет Telegram-канал "Антиглянец". Подробности нетрадиционных предпочтений не приводятся, однако, учитывая публичность Мамаева, можно ожидать их в скором времени.

Напомним, что Мамаевы поженились в 2013 году. У пары растет совместная дочь Алиса, также футболист помогает воспитывать сына Аланы от первого брака.