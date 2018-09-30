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«Зенит» неожиданно проиграл в Махачкале
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«Зенит» в большинстве проиграл «Анжи», потерпев первое поражение в РПЛ 

ТАСС + ещё 44 3 часа назад
Фото: ТАСС
Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" проиграл махачкалинскому "Анжи" со счетом 1:2 в выездном матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена".
Счет в матче на 47-й минуте открыл итальянский полузащитник гостей Клаудио Маркизио, забив свой первый гол в составе "Зенита". На 71-й минуте счет сравнял венесуэльский нападающий хозяев Андрес Понсе. Защитник "Анжи" Дмитрий Белоруков на 76-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В меньшинстве "Анжи" смог довести матч до победы, решающий гол с пенальти на 83-й минуте забил полузащитник Владислав Кулик.
"Зенит" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ.
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