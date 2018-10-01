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Лопетеги отказался от Рамоса в игре против ЦСКА
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Лопетеги отказался от Рамоса в игре против ЦСКА 

Спорт-Экспресс + ещё 32 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги объяснил, почему защитник команды Серхио Рамос не полетел в Москву на игру второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.
— У нас всегда есть диалог с любым футболистом. Рамос провел больше минут в чемпионате, чем любой другой из футболистов, — сказал Лопетеги на пресс-конференции. — Нужно, чтобы он играл до конца сезона, чтобы у него были силы. И то, что он не прилетел в Россию — мое решение.
ЦСКА — "Реал": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2018, онлайн-трансляция, начало — в 22.00 (мск)
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