Лопетеги отказался от Рамоса в игре против ЦСКА

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги объяснил, почему защитник команды Серхио Рамос не полетел в Москву на игру второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА. — У нас всегда есть диалог с любым футболистом. Рамос провел больше минут в чемпионате, чем любой другой из футболистов, — сказал Лопетеги на пресс-конференции. — Нужно, чтобы он играл до конца сезона, чтобы у него были силы. И то, что он не прилетел в Россию — мое решение. ЦСКА — "Реал": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2018, онлайн-трансляция, начало — в 22.00 (мск)