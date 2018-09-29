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Российский вратарь продлил контракт с «Бенфикой»
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Российский вратарь продлил контракт с «Бенфикой» 

Газета.Ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский вратарь Иван Злобин поставил подпись под новым контрактом с португальской "Бенфикой", сообщает "Советский спорт".
Как информирует официальный сайт лиссабонского клуба, новое соглашение с россиянином рассчитано до 2024 года.
"Рад, что продлил контракт. Вижу в этом признак доверия. Мне нравится в "Бенфике", здесь есть все условия для самосовершенствования. Хочу продолжать развиваться и обретать уверенность именно здесь", — цитирует Злобина пресс-служба лиссабонской команды.
21-летний Злобин является воспитанником московского ЦСКА, а с 2016 года защищает цвета "Бенфики". За основную команду россиянин пока не смог дебютировать.
Ранее сообщалось, что Злобин обратился к болельщикам ЦСКА.
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