Лидер «Барселоны» отказался от трансфера из-за жены

Лидер «Барселоны» отказался от перехода в «Манчестер Сити» из-за жены

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген признался, что два года назад вел переговоры о переходе в "Манчестер Сити", передает "Советский спорт"

По словам немца, он хотел уйти из каталонской команды из-за недостаточного количества игрового времени. Однако отказался от трансфера из-за того, что его жену не приняли в английский университет.

"Это все в прошлом, и нам нужно смотреть вперед. Но было время, когда я должен был принять решение. И это касается не только меня как футболиста, но моей семьи и моей жены.

Было нелегко переехать в Англию, учитывая, что она учится здесь, и ей также пришлось бы многое поменять. Это неудобно, и я говорю это не просто как футболист, но как обычный парень. Я всего лишь хочу, чтобы она тоже получала все самое лучшее", — приводит слова тер Штегена Tribalfootball.

Ранее сообщалось, что тренер "Барселоны" рассказал о проблемах команды.