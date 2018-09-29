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Над лучшей командой мира нависла угроза
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Особо опасен 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Roland Krivec / DeFodi.de / East News
Жозе Моуринью каждый день делает уход Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» все более вероятным. Либо клуб выгонит его самого. В ситуации, когда конфликт тренера и игрока вырос до таких масштабов, компромиссное решение кажется невероятным. К тому же искать вариант, который устроит всех, не в стиле португальского тренера, готового стоять на своем до конца. «Лента.ру» — о конфликте, разгорающемся в стане «красных дьяволов».

Капитан без повязки

«Манчестер Юнайтед» трясет не первый год. Наверное, потряхивать «красных дьяволов» начало сразу после ухода сэра Алекса Фергюсона. Высадившийся в Манчестере новый босс Дэвид Мойес на деле оказался совсем не боссом, а тренером средней руки. Сменивший его Луи Ван Гал заигрался в свой футбол. Руководство клуба обоим не дало доработать до конца сезона. Вакантное место занял Особенный.
Два странных года под руководством Жозе Моуринью научили болельщиков МЮ не удивляться провалам в матчах с заведомыми аутсайдерами: стиль игры португальца, приносивший победы «Челси» и «Интеру» в 2000-х, изучили все и давно, но тренер упорно не желал уходить с граблей, раз за разом бивших его прямо по лицу.
AP
Последняя игра в АПЛ с «Вулверхэмптоном» — 1:1 дома. Спустя три дня на «Олд Траффорд» приехал «Дерби Каунти» — клуб, выступающий в Чемпионшипе и не хватающий звезд с неба. Теперь будет играть и в Кубке лиги. МЮ, оставшись в меньшинстве, сравнял счет на последних минутах матча, а потом была серия пенальти, где гости оказались точнее. Забавно, что «Дерби» к победе привел Фрэнк Лэмпард — лидер «Челси» времен Моуринью. Только в этот раз он выиграл на «Олд Траффорд» в качестве тренера.
В заявку «Манчестер Юнайтед» на эту игру не попал Поль Погба — одна из главных звезд команды и ее вице-капитан. Он регулярно выходил на поле с повязкой, пока отсутствовал главный ветеран «дьяволов» Антонио Валенсия. Еще в августе Моуринью предрек, что эквадорец в силу возраста и травматичности будет все реже появляться на поле, а значит, ставка на Погба-капитана была серьезной и обдуманной.
Не сложилось. После матча с «Вулверхэмптоном» француз раскритиковал игру команды, а главное — призвал атаковать, атаковать, атаковать. Примерно того же просили фанаты еще при Ван Гале, скандируя: «Мы — "Юнайтед", мы хотим атаковать». Фразы почти одинаковые, но разделенные двумя годами, приводили к разным последствиям: голландского тренера вскоре выгнали, а Погба по решению Моуринью остался без капитанской повязки.
Между матчами с «Вулверхэмптоном» и «Дерби» была тренировка, когда Погба и Моуринью сцепились да еще и попали на видео. Эксперты из разных изданий пытались по губам прочитать, что сказали друг другу футболист и тренер. Самую яркую версию выдала испанская Marca. По версии газеты, португалец назвал подопечного антикапитаном, чем буквально ввел его в ступор. А потом оставил вне заявки на матч с «Дерби».

Конфликт интересов

Все пошло по накатанной. За Погба вступились Антони Марсьяль, Эрик Байи и Андреас Перейра, к ним могут примкнуть Маркус Рэшфорд и Люк Шоу — игроки без стабильного места в основе, зато с объяснимой неприязнью к тренеру. На стороне Моуринью — футболисты из стартового состава; из конкретных имен называются только Эшли Янг и Неманья Матич, а также Ромелу Лукаку. Гигантский форвард — один из лучших друзей Погба, но на фоне конфликта с Моуринью их отношения слегка остыли.
Проблема, возникшая между Моуринью и Погба, глубока и многогранна. За каждым из них стоят игроки, что делит «Манчестер Юнайтед» на два лагеря, за каждым лагерем — могущественные покровители. Руководство клуба пока уверено в действиях португальца и надеется, что он сам решит все вопросы в раздевалке. Действиями Погба во многом управляет агент Мино Райола — личность, сделавшая себе репутацию и немалое состояние на скандалах и вполне законных трансферных махинациях.
Слишком много интересов сталкивается в противостоянии двух людей. Учитывая, что конфликт Погба и Моуринью тянется уже давно, решение кажется единственным: кто-то должен уйти. Вопрос — кто?
Уйдет Моуринью — останется в дураках руководство клуба, бережно хранившее для него кресло в эпоху снижения результатов клуба и вечного разлада с игроками. Уйдет Погба — за ним потянутся и другие футболисты. Они увидят ситуацию безвыходной: если боссы поддерживают тренера, то оставаться смысла нет. Райола уже готов приехать в офис «Манчестер Юнайтед» в ноябре — об этом, по крайней мере, пишет The Guardian. Человек, осуществивший трансфер Поля из «Ювентуса» и заработавший на этом 20 миллионов евро, может сделать все, чтобы осчастливить своего клиента, а как следствие — и себя.
Он продавит ему переход в «Барселону» или обратно в «Ювентус» и повесит на боссов «МЮ» табличку «идиоты», потому что придумает, как сбить цену на Погба и не потерять в деньгах самому. По сообщениям СМИ, каталонцы готовы заплатить за француза около 60 миллионов евро, о финансовых возможностях итальянцев пока информации нет. Главное в другом: Райола способен увезти полузащитника с «Олд Траффорд».
При этом все помнят, при каких обстоятельствах Моуринью выгоняли из «Реала» в 2013-м. Неудачи во всех турнирах, затянувшийся конфликт с лидерами Серхио Рамосом, Криштиану Роналду и Икером Касильясом и игра, от которой на километр веяло скукой и нездоровым прагматизмом. Система, работавшая в голове Моуринью, уже тогда давала сбои в реальности, и за пять лет она не особенно изменилась.
Ресурсы. Вот о чем Моуринью напоминают каждый раз, когда его команды вымучивают победы в удушливом стиле. Португальцу всегда привозят топовых игроков за космические деньги. Это и есть ресурсы, использующиеся, мягко говоря, странно. Погба — ресурс высочайшего качества. На чемпионате мира он показал, что умеет не только выделываться, а играть на команду, если того попросит тренер. Но Дидье Дешам куда мягче и гибче, чем Моуринью, он нашел подход к своенравному полузащитнику, а португалец пока нет.
«Юнайтед» больше не един. Конфликт тренера и игрока разделил клуб на две части. Для Моуринью это нормальная ситуация: он привык выступать против лидеров. Для сильного традициями клуба это дико, и чем быстрее решатся проблемы, тем лучше будет для всех: игроков, готовых уйти, тренера без результата, и руководства, которое вынуждено метаться между двух огней.
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