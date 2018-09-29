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«Локомотив» победил «Ахмат»
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«Локомотив» победил «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".
Мячи забили Мануэл Фернандеш (81-я минута) и Рифат Жемалетдинов (90+3).
"Локомотив" прервал серию из трех поражений подряд в чемпионате России. Железнодорожники набрали 12 очков и поднялись на шестое место в таблице. "Ахмат", в активе которого 11 очков, опустился на девятую позицию.
В следующем матче 3 октября "Локомотив" в матче группового этапа Лиги чемпионов дома сыграет с немецким "Шальке". В РПЛ московский клуб 7 октября на выезде встретится со столичным ЦСКА. "Ахмат" следующий матч проведет в РПЛ и сыграет дома с махачкалинским "Анжи". Встреча состоится 7 октября.
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