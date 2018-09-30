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«Реал» не взял Бэйла и Рамоса на матч с ЦСКА
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«Реал» сыграет против ЦСКА без лидеров

Бэйл и Марсело не вошли в заявку «Реала» на матч ЛЧ с ЦСКА 

RT на русском + ещё 19 2 часа назад
Фото: Гарет Бэйл Reuters
Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала заявку команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
В список из 20 футболистов, которые отправятся в Москву на матч с «армейцами» вошли Кейлор Навас, Кико Касилья, Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо, Альваро Одриосола, Серхио Регилон, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Даниэль Себальос, Мариано, Карим Бензема, Лукас Васкес и Винисиус Жуниор.
В заявку из-за травм не попали Гарет Бэйл и Марсело. В Москву также не поедет капитан команды Серхио Рамос.
Матч ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 22:00.
Ранее сообащлось, что УЕФА определился с бригадой арбитров на матч Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал».
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