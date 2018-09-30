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Отказавший «Спартаку» Терри нашел новую работу
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Отказавший «Спартаку» Терри возглавил молодежную команду «Челси» 

Газета.Ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник лондонского "Челси" Джон Терри назначен на пост главного тренера молодежной команды "синих", сообщает "Советский спорт".
По информации The Mirror, на своей новой должности Терри будет получать £800 тыс. в год.
В сентябре Терри вел переговоры о переходе с московским "Спартаком". После разговоров с семьей футболист принял решение отказаться от подписания соглашения со столичным клубом.
Ранее сообщалось, что "Челси" примет в матче четвертого раунда Кубка английской лиги "Дерби Каунти", главным тренером которого является бывший футболист команды Фрэнк Лэмпард.
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