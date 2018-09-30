Отказавший «Спартаку» Терри нашел новую работу

Бывший защитник лондонского "Челси" Джон Терри назначен на пост главного тренера молодежной команды "синих", сообщает "Советский спорт".
По информации The Mirror, на своей новой должности Терри будет получать £800 тыс. в год.
В сентябре Терри вел переговоры о переходе с московским "Спартаком". После разговоров с семьей футболист принял решение отказаться от подписания соглашения со столичным клубом.
Ранее сообщалось, что "Челси" примет в матче четвертого раунда Кубка английской лиги "Дерби Каунти", главным тренером которого является бывший футболист команды Фрэнк Лэмпард.