Отказавший «Спартаку» Терри нашел новую работу

Отказавший «Спартаку» Терри возглавил молодежную команду «Челси»

По информации The Mirror, на своей новой должности Терри будет получать £800 тыс. в год.

В сентябре Терри вел переговоры о переходе с московским "Спартаком" . После разговоров с семьей футболист принял решение отказаться от подписания соглашения со столичным клубом.