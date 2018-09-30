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Джикия о Смолове: мы дружим
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Джикия рассказал, изменилось ли его мнение о Смолове за последний год 

RT на русском + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своих отношениях с нападающим «Локомотива» Фёдором Смоловым.
«Мы дружим, и от того, что у него что-то не получилось, моё мнение и отношение не поменяется», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
При этом защитник «Спартака» отметил, что у каждого человека в жизни случаются моменты, когда что-то идёт не по плану.
29 сентября стало известно, что Смолов перенёс операцию на ключице и не сможет помочь своему нынешнему клубу в течение ближайших 30—40 дней.
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал травму Смолова большой потерей для команды.
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