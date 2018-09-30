Глушаков и Ещенко сыграют за «молодежку» «Спартака»

Глушаков и Ещенко вновь сыграют за «молодежку» «Спартака»

Напомним, что отстраненные главным тренером «красно-белых» Массимо Каррерой от работы с основной командой Глушаков и Ещенко 22 сентября уже сыграли в матче молодежного первенства с ЦСКА. Тогда «Спартак» добился победы со счетом 2:1, а оба футболиста отыграли все 90 минут.

Матч молодежных команд «Спартака» и «Ростова» пройдет на стадионе «Академии "Спартак". Начало — в 12:00 по московскому времени.