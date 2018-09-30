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Глушаков и Ещенко сыграют за «молодежку» «Спартака»
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Глушаков и Ещенко вновь сыграют за «молодежку» «Спартака» 

LiveSport.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: ФК «Спартак»
Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко выйдут в стартовом составе дубля «Спартака» в матче девятого тура молодежного первенства России против «Ростова».
Напомним, что отстраненные главным тренером «красно-белых» Массимо Каррерой от работы с основной командой Глушаков и Ещенко 22 сентября уже сыграли в матче молодежного первенства с ЦСКА. Тогда «Спартак» добился победы со счетом 2:1, а оба футболиста отыграли все 90 минут.
Матч молодежных команд «Спартака» и «Ростова» пройдет на стадионе «Академии "Спартак". Начало — в 12:00 по московскому времени.
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