Ещё
«Манчестер Сити» готов отдать за Мбаппе £200 млн
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Сити» готов заплатить за Килиана Мбаппе рекордную сумму в истории спорта 

Newsru.com + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов заплатить рекордные в истории спорта 261 млн долларов за переход французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает
Daily Mail
По информации британского издания, боссы «горожан» планируют осуществить переход футболиста уже зимой. В случае успеха сделки, этот трансфер станет рекордным в истории футбола.
На данный момент самым дорогим футболистом в истории является бразильский нападающий Неймар, за которого французский клуб прошлым летом заплатил «Барселоне» 222 млн евро.
К слову, УЕФА в следующем месяце должен пересмотреть дело «Пари Сен-Жермен» на предмет нарушения финансового fair play.
— «ПСЖ» грозит исключение из еврокубков за нарушение финансового fair play
В прошлом сезоне клуб из французской столицы
взял Мбаппе в аренду у «Монако»
до конца сезона с обязательным правом выкупа летом 2018 года за 130 млн евро. В составе «Пари Сен-Жермен» нападающий стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, в его активе 48 матчей, 26 голов и 16 результативных передач.
— Пеле поздравил Килиана Мбаппе с повторением своего рекорда
В составе сборной Франции Мбаппе
стал чемпионом мира 2018 года
и был признан лучшим молодым игроком турнира. Позднее форвард
вошел в команду года
по версии Международной федерации футбола.
Newsru.com: последние новости
Роналду после обвинений в изнасиловании сказал, что это часть его работы Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии Фигуристка Загитова устанавливает мировой рекорд, но достижение Медведевой не превосходит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс спела топлес18
В шаге от позора27
Сменившая РФ на Украину биатлонистка сделала заявление37
40 швов. Российскому хоккеисту попали шайбой в лицо
Загитова сделала заявление после триумфа18
Видео
01:59
Серена Уильямс спела топлес
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
02:25
Парадокс России
Хоккей Статьи
07:32
Дочь Тутберидзе завоевала первую медаль
Фигурное катание
00:56
Кажется, Головин ошибся адресом
Футбол Статьи
00:24
Загитова сделала заявление после триумфа
Фигурное катание
00:24
Загитова совершила невероятное
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение