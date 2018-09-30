«Манчестер Сити» готов отдать за Мбаппе £200 млн

«Манчестер Сити» готов заплатить за Килиана Мбаппе рекордную сумму в истории спорта

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» готов заплатить рекордные в истории спорта 261 млн долларов за переход французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает

По информации британского издания, боссы «горожан» планируют осуществить переход футболиста уже зимой. В случае успеха сделки, этот трансфер станет рекордным в истории футбола.

На данный момент самым дорогим футболистом в истории является бразильский нападающий Неймар, за которого французский клуб прошлым летом заплатил «Барселоне» 222 млн евро.

К слову, УЕФА в следующем месяце должен пересмотреть дело «Пари Сен-Жермен» на предмет нарушения финансового fair play.

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В прошлом сезоне клуб из французской столицы

взял Мбаппе в аренду у «Монако»

до конца сезона с обязательным правом выкупа летом 2018 года за 130 млн евро. В составе «Пари Сен-Жермен» нападающий стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, в его активе 48 матчей, 26 голов и 16 результативных передач.

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В составе сборной Франции Мбаппе

стал чемпионом мира 2018 года

и был признан лучшим молодым игроком турнира. Позднее форвард

вошел в команду года

по версии Международной федерации футбола.