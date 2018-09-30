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Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился тренера
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Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился тренера 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Венский "Рапид", соперник московского "Спартака" по групповому этапу Лиги Европы, отправил главного тренера Горана Джуричина в отставку, сообщает "Советский спорт". В минувшую субботу "Рапид" в матче чемпионата Австрии на своем поле проиграл "Санкт-Пельтену" (0:2), после чего руководство клуба приняло решение расстаться со специалистом. "Рапид" не может выиграть в четвертом матче подряд в национальном первенстве, проиграв три последние игры, занимая в таблице седьмое место.
В стартовом туре группового этапа Лиги Европы 20 сентября "Рапид" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:0.
Ранее футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Андрей Ещенко включены в стартовый состав дубля в матче девятого тура молодежного первенства России против команды "Ростов".
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