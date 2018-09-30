Моуринью публично отчитал Санчеса

Главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на публике подверг критике форварда команды Алексиса Санчеса, сообщает "Советский спорт". На тренировке "красных дьяволов" Моуринью упрекнул чилийца в том, что он недостаточно усердно работает, передает Mirror.
Ранее у португальского тренера произошел конфликт с полузащитником "Манчестера" Полем Погба, из-за чего то лишил француза капитанской повязки.
Напомним, что по результатам семи туров Английской премьер-лиги (АПЛ) "красные дьяволы" находятся лишь на десятом месте в турнирной таблице.