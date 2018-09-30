Моуринью публично отчитал Санчеса за плохую работу

Ранее у португальского тренера произошел конфликт с полузащитником "Манчестера" Полем Погба , из-за чего то лишил француза капитанской повязки.

Напомним, что по результатам семи туров Английской премьер-лиги (АПЛ) "красные дьяволы" находятся лишь на десятом месте в турнирной таблице.