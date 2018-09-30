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Российский футболист обвинил судью в богохульстве
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Футболист «Томи» Тихий обвинил арбитра Низовцева в богохульстве 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: ФК "Урал"
Защитник "Томи" Дмитрий Тихий раскритиковал арбитра встречи томской команды с "Лучом" Игоря Низовецева за то, что тот не дал футболисту выйти на поле с православной нитью на запястье. Более того, игрок заявил, что судья срезал ее с руки Тихого.
"Низовцев сказал: "Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!" Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, Низовцев ее с меня и срезал", — приводит словам Тихого Чемпионат.com.
Инспектор встречи удивился, узнав об этом. Он заявил, что в подобных случаях нить просто заклеивается.
Встреча 14-го тура чемпионата ФНЛ между "Томью" и "Лучом" завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.
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