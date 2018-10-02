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Тренер «Анжи» объяснил победу над «Зенитом»
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Магомед Адиев: «Анжи» находится на грани исчезновения 

SovSport.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: ФК "Анжи"
Сенсацией 9-го тура стало первое в сезоне поражение «Зенита». Главный тренер обидчиков питерцев Магомед Адиев рассказал, как самому бедному клубу РПЛ удалось в меньшинстве победить самый богатый.
— Перед матчем игроки «Анжи» надели майки с портретами Хабиба Нурмагомедова, поддержав российского бойца перед его поединком с Конором Макгрегором. Чья была идея?
— Руководства клуба. Хабиб поддерживает «Анжи», он неоднократно бывал на наших тренировках. Отсюда и девиз на майках — «Мы одна команда». Конечно, мы желаем Хабибу победы в Лас-Вегасе.
— Нурмагомедов в курсе тяжелого финансового положения «Анжи»?
— Разумеется. И Хабиб активно призывает всех, кто может, оказать помощь клубу. Он и другие виды спорта в Дагестане всячески поддерживает.
— Мы немного отвлеклись. За счет чего удалось дожать «Зенит»? На характере?
— Вы уже сказали о тяжелой ситуации в клубе. Сотрудники «Анжи» давно не получают зарплату, футболисты — тоже. Мы не можем даже толком экипироваться… Но я не устаю повторять ребятам, что команда не должна на все это отвлекаться. Да, сложно. Но надо выкладываться на футбольном поле несмотря ни на что. И то, что нам удается, — это действительно характер.
Второй момент — у нас уже есть костяк команды, который постоянно наигрывается. За последние три месяца мы хорошо поработали, игроки привыкли к моим требованиям, я услышал каждого. Все это вылилось в положительный результат в матче с «Зенитом».
— Может, соперник недооценил «Анжи»?
— Ощущения могут быть разные. Но вот Сергей Семак сказал, что перед матчем «Зенит» не воспринимал «Анжи» как аутсайдера. По-моему, это исчерпывающий ответ. И Андрес Понсе, сравнявший счет, накануне игры говорил о том, как качественно команда подготовилась. Мы знали, что «Зенит» дает играть, при этом в обороне у них есть слабые места, проблемы в опорной зоне, плюс крайние защитники играют высоко. Надо было только использовать все это в свою пользу. И, кстати, решающий пенальти пришел как раз из проблемной зоны питерцев.
— Лидер обороны «Анжи» Дмитрий Белоруков второй раз за девять туров удалился. Как это воспринимаете?
— Меня, как тренера, это, безусловно, огорчает. От Белорукова много зависит. Но я понимаю, что на Диму ложится колоссальная нагрузка — отсюда несдержанность, потеря концентрации. Это все объяснимо. Уверен, в дальнейшем он внесет коррективы.
— Через тур будет пауза на матчи сборных. Передышка — в пользу «Анжи»? Или наоборот есть риск потерять темп?
— Впереди еще поединок с «Ахматом». Отсутствие Белорукова и Чайковского, конечно, не может не сказаться на качестве нашей игры. Альтернативы им, по большому счету, нет. А что касается паузы… После предыдущего перерыва мы действительно потеряли ритм и выдали свою худшую игру, уступив 0:4 «Краснодару». Учтем этот опыт в тренировочном процессе. Теперь после паузы нас опять ждет непростое испытание — ЦСКА.
— Вы в премьер-лиге до этого сезона самостоятельно не тренировали. В чем ваши личные амбиции?
— Проработав три года во второй команде «Терека», я понял, что зашел в определенный творческий тупик. Просил руководство клуба обновить состав, но меня не услышали — поэтому попросил об отставке, не видел уже перспектив для профессионального роста…
Где сейчас мой тренерский потолок, сам не знаю. После череды поражений «Анжи» мы встречались с президентом клуба Османом Кадиевым, он хотел понять, готов ли я дальше работать. И я ответил, что готов, что вижу перспективы у команды. Оставалось подкрепить эти ощущения результатом. Он пришел. Мы победили «Динамо», теперь «Зенит». Прошли первый раунд в Кубке. Сейчас я точно не нахожусь в ступоре. Но при этом за должность не держусь. Если почувствую, что ничего не могу дать команде, тут же подам в отставку.
— Ваш коллега из «Урала» Дмитрий Парфенов признался нам, что если бы в руководимом им в прошлом сезоне «Тосно» у футболистов было понимание по выплате долгов, клуб сохранил бы прописку в РПЛ. А в «Анжи» это понимание сейчас есть?
— «Анжи» находится примерно в том же положении, что и «Тосно» в том сезоне. Финансовых вливаний в клуб нет. Наш президент прилагает максимум усилий для того, чтобы сохранить команду. Но если говорить откровенно, «Анжи» находится на грани исчезновения.
Тем не менее, мы с ребятами твердо решили, что будем играть до конца. До зимы два месяца, со своей стороны выложимся на сто процентов. А к ноябрю президент клуба обещал часть долгов погасить.
— Неужели республика готова к исчезновению «Анжи»?
— Руководство Дагестана выбрало интересную стратегию. Проводит какие-то совещания, но на данный момент нам ничем не помогли. Президент «Анжи» кое-как находит деньги на перелеты… Знаете, если республика не пошла нам встречу в прошлом сезоне, когда мы по итогам стыковых матчей выбыли в ФНЛ, то вряд ли стоит ждать оттуда помощи сейчас.
— Вам комфортно тренироваться в Подольске?
— С экономической точки зрения это оправданный выбор. Отсюда легче добираться на гостевые матчи, которые в календаре пока преобладали. Отсутствие внимания, давления со стороны тоже помогает, разгружает психологически. Но ближе к зиме тренироваться в Подмосковье будет уже сложнее. В Дагестане климат лучше. Поэтому недели через две, думаю, мы переедем в Махачкалу.
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