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Молодёжка «Спартака» разгромила «Ростов»
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Молодёжная команда «Спартака» с Глушаковым и Ещенко в составе разгромила «Ростов» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский «Спартак» на своём поле разгромил «Ростов» в матче девятого тура молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе красно-белых с первых минут на поле вышли отстранённые от работы с основным составом команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко.
Глушаков был заменён на 87 минуте, Ещенко провёл на поле весь матч.
После этой победы «Спартак» поднялся на третье место в молодёжном первенстве.
Ранее сообщалось, что Глушаков и Ещенко проведут следующий матч в составе молодёжной команды «Спартака».
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