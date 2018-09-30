Молодёжка «Спартака» разгромила «Ростов»

Молодёжная команда «Спартака» с Глушаковым и Ещенко в составе разгромила «Ростов»

Московский «Спартак» на своём поле разгромил «Ростов» в матче девятого тура молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:0.

Андрей Ещенко. В составе красно-белых с первых минут на поле вышли отстранённые от работы с основным составом команды Денис Глушаков

Глушаков был заменён на 87 минуте, Ещенко провёл на поле весь матч.

После этой победы «Спартак» поднялся на третье место в молодёжном первенстве.

Ранее сообщалось, что Глушаков и Ещенко проведут следующий матч в составе молодёжной команды «Спартака».