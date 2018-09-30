Молодёжка «Спартака» разгромила «Ростов»

Московский «Спартак» на своём поле разгромил «Ростов» в матче девятого тура молодёжного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 4:0.
В составе красно-белых с первых минут на поле вышли отстранённые от работы с основным составом команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко.
Глушаков был заменён на 87 минуте, Ещенко провёл на поле весь матч.
После этой победы «Спартак» поднялся на третье место в молодёжном первенстве.
Ранее сообщалось, что Глушаков и Ещенко проведут следующий матч в составе молодёжной команды «Спартака».