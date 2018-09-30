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Названы причины поражения «Зенита» в матче с «Анжи»
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Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Анжи» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак назвал причины поражения команды в матче 9-го тура чемпионата России от махачкалинского "Анжи" (1:2), передает Sport24.
"В футболе бывают и победы, и поражения. К большому сожалению, сегодня не получилось выиграть. Будем разбираться", — заявил по окончании встречи Семак.
Также наставник объяснил, почему "Зенит" уступил команде-аутсайдеру.
"В первом тайме было очень много брака, играли медленно. Из-за нашей низкой скорости "Анжи" успевал перестраиваться и создать достаточное количество моментов.
Недооценки не было. Играют две команды, такие же ребята. Сегодняшний матч показал, что удачу надо заслужить. Сегодня удача была на стороне "Анжи" и в случае с пенальти, и в случае с голом с игры. Понятно, что были и наши ошибки, но и удачу, и неудачу надо заслужить. Все в жизни абсолютно заслуженно", — заключил тренер петербургского клуба.
Напомним, что "Зенит" в гостях проиграл "Анжи" в матче 9-го тура чемпионата России по футболу.
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