Боярский: это холодный душ для «Зенита»

Боярский считает, что поражение от «Анжи» должно стать холодным душем для «Зенита»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал своё мнение о поражении санкт-петербургского клуба от махачкалинского «Анжи» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Сегодняшняя игра — это хороший холодный душ для «Зенита», чтобы они знали, что распускаться нельзя. «Анжи» — хорошая команда, у которой была серьёзная мотивация для победы. Чего нельзя сказать о «Зените», — приводит слова Боярского «Чемпионат». Он отметил, что подобный «холодный душ» не будет лишним для команды. «Плохо, что проиграли. Но, возможно, команда сделала шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд. «Зенит» остаётся лидером чемпионата. А что касается будущего, то могу сказать, что сегодняшнее поражение должно отрезвляющие подействовать на игроков», — добавил артист. Матч «Анжи» — «Зенит» завершился победой махачкалинцев со счётом 2:1. Ранее Сергей Семак заявил, что «Анжи» заслужил победу над «Зенитом» в матче РПЛ.