Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную

"Я бы посоветовал ему не возвращаться в национальную команду. Сборная Аргентины детей до 15 лет проигрывает — виноват Месси. В чемпионате "Расинг" встречается с "Бокой Хуниорс" — виноват Месси. Его винят всегда и во всем. Я бы сказал Лео: "Не возвращайся в сборную. Давай посмотрим, как они тогда справятся", — приводит слова Марадоны FourFourTwo.

На чемпионате мира сборная Аргентины с Месси в составе вышла в 1/8 финала, где проиграла Франции. Недавний осенний перерыв на международные матчи сборных Месси пропустил.

Ранее сын Марадоны оскорбил фанатов "Ювентуса".