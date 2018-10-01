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Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную
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Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона предложил футболисту Лионелю Месси не возвращаться в сборную, чтобы доказать, что аргентинская национальная команда полностью зависит от его игры, сообщает "Советский спорт".
"Я бы посоветовал ему не возвращаться в национальную команду. Сборная Аргентины детей до 15 лет проигрывает — виноват Месси. В чемпионате "Расинг" встречается с "Бокой Хуниорс" — виноват Месси. Его винят всегда и во всем. Я бы сказал Лео: "Не возвращайся в сборную. Давай посмотрим, как они тогда справятся", — приводит слова Марадоны FourFourTwo.
На чемпионате мира сборная Аргентины с Месси в составе вышла в 1/8 финала, где проиграла Франции. Недавний осенний перерыв на международные матчи сборных Месси пропустил.
Ранее сын Марадоны оскорбил фанатов "Ювентуса".
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