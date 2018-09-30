Моуринью грозит отставка

СМИ: Моуринью будет уволен из «Манчестер Юнайтед»

По информации Daily Mail, руководство "красных дьяволов" намерено уволить португальского специалиста до конца следующей недели. Отмечается, что проблемой при расторжении контракта может стать высокая сумма отступных тренера.

В текущем сезоне "МЮ" под руководством Моуринью выдал худший старт в чемпионате Англии в своей истории. В семи матчах манкунианцы набрали лишь десять очков. Также португальца неоднократно обвиняли в конфликтах с игроками команды.