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Моуринью грозит отставка
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СМИ: Моуринью будет уволен из «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в ближайшее время может быть отправлен в отставку с занимаемой должности, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, руководство "красных дьяволов" намерено уволить португальского специалиста до конца следующей недели. Отмечается, что проблемой при расторжении контракта может стать высокая сумма отступных тренера.
В текущем сезоне "МЮ" под руководством Моуринью выдал худший старт в чемпионате Англии в своей истории. В семи матчах манкунианцы набрали лишь десять очков. Также португальца неоднократно обвиняли в конфликтах с игроками команды.
Ранее сообщалось, что в "Манчестер Юнайтед" опровергли факт ведения переговоров с Зинедином Зиданом.
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