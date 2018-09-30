Ещё
Глушаков пожелал «Спартаку» разгромить «Ростов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глушаков пожелал «Спартаку» разгромить «Ростов» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков пожелал удачи команду в домашнем матче 9-го чемпионата России с "Ростовом", передает "Советский спорт".
Полузащитник, который провел всю встречу за красно-белых в первенстве молодежных команд (4:0), сожалеет, что не может принимать участие в игре основного состава.
"Всех с победой! С "Ростовом" готов хоть два раза за день играть! Но сегодня имел честь лишь в одном матче. В любом случае рад за нашу молодежь и желаю "Спартаку" вечером повторить успех молодежной команды!" — написал Глушаков в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что игроки "Спартака" Андрей Ещенко и Глушаков были отстранены от работы с основой по решению главного тренера Массимо Карреры.
Газета.Ru: последние новости
СМИ назвали "предательства", из-за которых Роналду ушел из "Реала" "Спартак" проиграл "Ростову" и продлил серию без побед до четырех матчей "Зенит" в большинстве проиграл "Анжи", потерпев первое поражение в РПЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сироткин назвал гонку в Сочи неприятной1
Сменившая РФ на Украину биатлонистка сделала заявление41
Загитова сделала заявление после триумфа18
Описаны подробности «предательства» Роналду в «Реале»
Серена Уильямс разделась и спела22
Видео
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
01:59
Серена Уильямс разделась и спела
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
02:25
Парадокс России
Хоккей Статьи
07:32
Дочь Тутберидзе завоевала первую медаль
Фигурное катание
00:56
Кажется, Головин ошибся адресом
Футбол Статьи
00:24
Загитова сделала заявление после триумфа
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение