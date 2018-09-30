Глушаков пожелал «Спартаку» разгромить «Ростов» 

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков пожелал удачи команду в домашнем матче 9-го чемпионата России с "Ростовом", передает "Советский спорт".
Полузащитник, который провел всю встречу за красно-белых в первенстве молодежных команд (4:0), сожалеет, что не может принимать участие в игре основного состава.
"Всех с победой! С "Ростовом" готов хоть два раза за день играть! Но сегодня имел честь лишь в одном матче. В любом случае рад за нашу молодежь и желаю "Спартаку" вечером повторить успех молодежной команды!" — написал Глушаков в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что игроки "Спартака" Андрей Ещенко и Глушаков были отстранены от работы с основой по решению главного тренера Массимо Карреры.