Ещё
«Витесс» Слуцкого проиграл «Фейенорду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Витесс» Слуцкого проиграл «Фейенорду» в седьмом туре Эредивизи 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от роттердамского «Фейенорда» в матче седьмого тура голландской Эредивизи.
Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Витесс» забил первым. На 32-й минуте отличился Матуш Беро.
Уже во втором тайме «Фейенорд» сравнял счёт благодаря голу Эрика Боттежина. Победный для команды из Роттердама мяч забил Робин ван Перси.
Команды завершали матч в меньшинстве. В составе «Витесса» красные карточки получили Томас Брунс (63-я минута» и Данило Дуки (95-я минута). У «Фейенорда» на 91-й минуте был удалён Ван Перси.
В восьмом туре «Витесс» на своём поле примет «Хераклес», а «Фейенорд» в гостях сыграет с «Виллем II».
Ранее сообщалось, что «Витесс» вышел в 1/16 финала Кубка Нидерландов, обыграв «Волендам».
RT на русском: последние новости
Терри посетит матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» Боярский считает, что поражение от «Анжи» должно стать холодным душем для «Зенита» Форвард «Реала» Бэйл может пропустить матч Лиги чемпионов с ЦСКА из-за травмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сироткин назвал гонку в Сочи неприятной1
Сменившая РФ на Украину биатлонистка сделала заявление41
Загитова сделала заявление после триумфа18
Описаны подробности «предательства» Роналду в «Реале»
Серена Уильямс разделась и спела22
Видео
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
01:59
Серена Уильямс разделась и спела
Теннис
01:38
Бывшие жены Кержакова объединились против него
Футбол
00:41
Роналду ответил на обвинения в насилии
Футбол Статьи
02:44
В шаге от позора
Фигурное катание
00:51
«Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе»
Фигурное катание Статьи
02:25
Парадокс России
Хоккей Статьи
07:32
Дочь Тутберидзе завоевала первую медаль
Фигурное катание
00:56
Кажется, Головин ошибся адресом
Футбол Статьи
00:24
Загитова сделала заявление после триумфа
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение