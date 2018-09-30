Как обычный матч превратился в ад для Слуцкого

Травма лучшего форварда и два удаления: «Витессу» теперь некем играть.

Адаптация Леонида Слуцкого к новому чемпионату проходит не без срывов. «Витесс» не пробился в Лигу Европы, неплохо начал чемпионат, но потом попал под «Аякс». «Аякс» спокойно забрасывал за спину защитникам, ловил на искусственном офсайде и пользовался разрывами между линиями. В общем, делал что хотел. Захотел забить четыре.

Этот разгром не должен перекрыть позитивные моменты. «Витесс» смело выходит из защиты через пас, применяет высокий прессинг и вступает в отбор сразу после потерь. Команда пытается играть от себя, даже, если это значит риск (как в случае с «Аяксом»). При этом с обороной в целом всё в порядке: да, четыре гола от «Аякса», зато в остальных пяти турах Эредивизии — всего три. Очень мало по голландским стандартам. По пропущенным голам к игре с «Фейеноордом» «Витесс» подошёл в четвёрке лучших.

В последних трёх играх «Витесс» в гостях победил «Зволле», не дожал «Ден Хааг» (возможно, из уважения к Нециду, который там играет?) и выиграл матч в Кубке. Снова стал забивать Матавж, без которого команде Слуцкого вообще не даются голы. У него пять голов в чемпионате, у остальных игроков «Витесса» — четыре.

Как дела у «Фейеноорда»?

Плохо. Прошлый сезон команда ван Бронкхорста закончила ниже допустимого третьего места, пропустив вперёд не только ПСВ и «Аякса», но и «Алкмар». В Лигу Европы пришлось пробиваться через три раунда квалификации. «Фейеноорд» споткнулся на первом: был разгромлен словацкой командой «Тренчин» со счётом 4:0. Стоимость состава «Тренчина» меньше, чем «Фейеноорда» в 20 раз.

Всё было бы ещё хуже, если бы не Робин ван Перси. Он принёс победы над «Бредой» и «Утрехтом» и забил пять голов в шести турах Эредивизии. В 35 лет Робин часто играет из глубины, разгоняя атаки, а потом набегая к линии штрафной вторым темпом.

Первый тайм: превосходство «Витесса», игра под контролем

В первом тайме стало более-менее понятно, как «Фейеноорд» умудрился пропустить четыре гола от «Тренчина» в квалификации ЛЕ. Команда ленилась. По первым минутам хозяева владели мячом, медленно катая его с фланга на фланг и оставляя пустоты в защите. Постепенно «Витесс» осмелел, провёл две контратаки, а потом и сам забрал мяч. Владение выровнялось.

Как ни странно, «Фейеноорд» даже в позиционной обороне не спешил возвращаться за линию мяча. Хозяева защищались всемером, и когда, например, Караваев и Беренс разыгрывали стенку и проходили Торнстру, тот не доигрывал эпизод, предоставляя Маласии одному разбираться с двумя соперниками. Поэтому кроссы с флангов проходили регулярно.

Неготовность доигрывать эпизод до конца в конце концов стоила гола. Беренса в штрафной «Фейеноорда» держали втроём. Но держали формально. Он переложил мяч с ноги на ногу, развернулся, развернулся ещё раз и навесил на Беро. Тот головой попал в штангу, мяч отлетел мимо растерянного Вермеера, защитники зевнули подбор, и тот же Беро с трёх метров добил в ворота. Неожиданно прозвучит, но гол был закономерным следствием превосходства гостей. Они лучше контролировали мяч, меньше ошибались на своей половине поля (хозяева допустили семь невынужденных потерь на своей половине в первые 45 минут) и быстрее возвращались в оборону. Да и чаще доводили атаки до ударов. Семь на три, четыре попытки из семи — из пределов штрафной.

В перерыве ван Бронкхорст убрал инертного Торнстру, выпустив Ларссона по позиции. Также, тренер явно объяснил своим парням что-то о недооценке соперника, потому что с первых секунд второго тайма «Фейеноорд» забегал. Ван Перси сразу же хитростью заработал угловой, пробив в ногу Караваеву. После стандарта был дальний удар Вильены, вратарь Эдуарду ошибся и выпустил мяч на угловой. Ещё одна подача — и свободный центральный защитник Боттежин без помех наносит удар головой. Ван Перси шёл на мяч и наверняка сбил с толку Эдуарду, но это не отменяет того факта, что вратарь не отбил слабый мяч, который шел в метре от него. Не отбил Эдуарду и удар Бергейса через пять минут с угла штрафной — и даже не попытался. Но гол отменили из-за офсайда. Пять ударов за 10 минут — «Витессу» нужна была передышка. И он её получил. Только не ту, на которую рассчитывал.

Как обычный матч превратился в ад для «Витесса»

На 60-й минуте Беренс получил травму, когда сфолил на сопернике: Слуцкий был вынужден делать вынужденную замену. А потом на первый план вышел судья. Сердар Гёзюбююк из Гарлема. Запомните это имя (шутка, это невозможно). Брунс действительно наступил на пятку Класи. Это было сделано максимально неловко: Брунс размахивал руками и терял равновесие. Грубый фол — однозначно. Ни точно никакого умысла нанести травму. Но Гёзебююк трактовал действия полузащитника именно так, потому что показал прямую красную карточку.

Паузы на этом, к сожалению, не закончились. Матавж, о значимости которого я написал в начале материала, в борьбе за мяч развернулся в воздухе и с криком упал на ногу на подвёрнутую ногу.

Самое дикое, что судья на остановил игру. «Фейеноорд» провёл позиционную атаку, хотя даже вратарь хозяев Вермеер кричал, что Матавжу нужна помощь. Только когда мяч покинул поле, Гёзюбююк позволил врачам выйти и осмотреть игрока.

У Слуцкого насколько скудная скамейка запасных, что после травмы Матавжа ему некого было выпустить: ни одного игрока атаки в резерве не было. Вышел Макс Кларк, крайний защитник.

«Витесс» держался вдесятером и в общем, ничего не позволил создать у своих ворот до конца матча. Но всё равно пропустил. Штрафной удар с дальней дистанции — не слишком опасно, вот только бил ван Перси, а стенку ставил Эдуарду. Поэтому стенка получилась слабой, а удар — сильным. Вратарь не среагировал.

В оставшееся время ван Перси умудрился заработать удаление. Там без вариантов: он влетел в Кларка сзади, двумя прямыми ногами, левой ударил в пятку, правой — в ахилл. Вы не поверите, но это было не последнее удаление. В оставшееся время Дуки поставил подножку Айубу. И это тоже прямая красная, по мнению судьи. В хаосе, в который превратилась игра, «Витесс» отчаянно полез вперёд и дважды в добавленное время мог отыграться, но не повезло. Вообще, «не повезло» — главные слова, которыми можно описать весь матч для команды.

В конце у Слуцкого сдали нервы. С финальным свистком он пошёл на Гёзюбююка и начал ему выговаривать, причём просто не мог заставить себя уйти: несколько раз разворачивался, но потом возвращался, чтобы добавить ещё что-то. Максимально событийный матч, в котором поражение далеко не худшая новость для Слуцкого. Он потерял двух игроков из-за красных карточек, а из-за травмы Матавжа остался вообще без форвардов. Видимо, придётся видеть в основе игроков молодёжки.