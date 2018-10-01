Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала

Жена Мамаева сделала заявление

Примерно неделю назад супруга футболиста опубликовала на своей странице в соцсети «Инстаграм» фото с собой и детьми, а в подписи сообщила о «присоединении к отряду одиноких мам».

«Мы помирились», — сообщила она теперь.

По ее словам, «уже все хорошо», а причиной, по которой она заявила о разводе с футболистом, было «недопонимание», которое уже «разрешилось».

В подписях к снимкам, которые Алана Мамаева публиковала в «Инстаграме» после первого сообщения о расставании, девушка прямо не называла причин ухода, однако много рассуждала о статусе «жены футболиста» и терпимости к изменам, которых «ждут» от супруг спортсменов.