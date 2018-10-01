Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала

Жена полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева передумала разводиться с ним. Об этом Алана Мамаева рассказала «Спорт-Экспрессу».
Примерно неделю назад супруга футболиста опубликовала на своей странице в соцсети «Инстаграм» фото с собой и детьми, а в подписи сообщила о «присоединении к отряду одиноких мам».
«Мы помирились», — сообщила она теперь.
По ее словам, «уже все хорошо», а причиной, по которой она заявила о разводе с футболистом, было «недопонимание», которое уже «разрешилось».
В подписях к снимкам, которые Алана Мамаева публиковала в «Инстаграме» после первого сообщения о расставании, девушка прямо не называла причин ухода, однако много рассуждала о статусе «жены футболиста» и терпимости к изменам, которых «ждут» от супруг спортсменов.
Между тем 29 сентября Telegram-канал «Антиглянец» сообщил, что Павел Мамаев «играет не за "нашу" команду и делает подкаты сзади», то есть является гомомсексуалистом. Данных о своих источниках, а также каких-либо подробностей канал не привел.