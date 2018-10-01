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Зидан воссоединится с Роналду
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Зидан воссоединится с Роналду 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Sergio Perez / Reuters
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может занять пост генерального директора туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Tuttosport.
Ожидается, что нынешний генеральный директор клуба Беппе Маротта в ближайшее время освободит должность. 46-летний Зидан является одним из главных претендентов на вакантную позицию. Конкурентами француза станут работающие в системе «Ювентуса» Павел Недвед и Фабио Паратичи, а также Мишель Ува — исполнительный директор Федерации футбола Италии и вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Если Зидану удастся получить назначение, он воссоединится с нападающим Криштиану Роналду. Французский специалист тренировал форварда в мадридском «Реале». Вместе они трижды выигрывали Лигу чемпионов.
Зидан, возглавлявший «Реал» с 2016 по 2018 год, в мае этого года ушел в отставку по собственному желанию. Он до сих пор не нашел себе новый клуб. Британские СМИ прочат ему место главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Жозе Моуринью. Кроме того, бывший партнер Зидана по «Реалу» Дэвид Бэкхем предлагал ему возглавить «Интер Майами» — американский клуб, совладельцем которого является Бэкхем.
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