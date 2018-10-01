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Состав и расписание Серия В — сезон 2018/2
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Состав и расписание Серия В — сезон 2018/2 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: предоставлено организаторами
Определен состав, а также расписание Серии В нового сезона!
I тур — уже в предстоящий выходной — 30 сентября!
В этом сезоне в Серии В сыграют:
7 команд — имеющих опыт выступления в Чемпионатах Корпоративной Лиги:
  • BCLP — команда играет в КЛ с 2012 года, неоднократный призер и победитель серий С, В и А (Дивизион 2).
  • ID Finance — участник данной Серии прошлого сезона.
  • Группа РЭЦ — чемпионы Серии В 2017, бронзовые призеры X Кубка Банка России.
  • Иокогава Электрик СНГ — серебряные призеры Дивизиона 2 Серии С 2017.
  • НПП "Торий" — возвращение команды в Чемпионат КЛ спустя 1,5 года!
  • Трансстроймеханизация — призеры Серий В и С (2015-2017)
  • Феникс Контакт РУС — неоднократные призеры Чемпионата КЛ В Серии В и С.
И команда— дебютант: Fix Price
Скоро узнаем, кто лучше готов к сезону!
предоставлено организаторами
Расписание игр I тура!
cliga.ru
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