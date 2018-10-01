Состав и расписание Серия В — сезон 2018/2

Определен состав, а также расписание Серии В нового сезона!

I тур — уже в предстоящий выходной — 30 сентября!

В этом сезоне в Серии В сыграют:

BCLP — команда играет в КЛ с 2012 года, неоднократный призер и победитель серий С, В и А (Дивизион 2).

ID Finance — участник данной Серии прошлого сезона.

Группа РЭЦ — чемпионы Серии В 2017, бронзовые призеры X Кубка Банка России.

Иокогава Электрик СНГ — серебряные призеры Дивизиона 2 Серии С 2017.

НПП "Торий" — возвращение команды в Чемпионат КЛ спустя 1,5 года!

Трансстроймеханизация — призеры Серий В и С (2015-2017)

Феникс Контакт РУС — неоднократные призеры Чемпионата КЛ В Серии В и С. 7 команд — имеющих опыт выступления в Чемпионатах Корпоративной Лиги:

Скоро узнаем, кто лучше готов к сезону!

предоставлено организаторами

Расписание игр I тура!