Определен состав, а также расписание Серии В нового сезона!
I тур — уже в предстоящий выходной — 30 сентября!
В этом сезоне в Серии В сыграют:
7 команд — имеющих опыт выступления в Чемпионатах Корпоративной Лиги:
- BCLP — команда играет в КЛ с 2012 года, неоднократный призер и победитель серий С, В и А (Дивизион 2).
- ID Finance — участник данной Серии прошлого сезона.
- Группа РЭЦ — чемпионы Серии В 2017, бронзовые призеры X Кубка Банка России.
- Иокогава Электрик СНГ — серебряные призеры Дивизиона 2 Серии С 2017.
- НПП "Торий" — возвращение команды в Чемпионат КЛ спустя 1,5 года!
- Трансстроймеханизация — призеры Серий В и С (2015-2017)
- Феникс Контакт РУС — неоднократные призеры Чемпионата КЛ В Серии В и С.
И команда— дебютант: Fix Price
Скоро узнаем, кто лучше готов к сезону!
предоставлено организаторами
Расписание игр I тура!
cliga.ru