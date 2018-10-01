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Липпи решил завершить тренерскую карьеру
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Липпи в 2019 году может завершить тренерскую карьеру 

Чемпионат.com + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи, ныне работающий с национальной командой Китая, заявил, что, скорее всего, завершит тренерскую карьеру в феврале 2019 года.
«Я хочу вернуться домой, но не хочу возвращаться к работе. Мой контракт завершается 31 января 2019 года, после Кубка Азии. Я предполагаю, что это будет мой последний трудовой опыт. Скорее всего, я покину Китай в феврале», — сказал 70-летний специалист в эфире Radio Anch'io Sport.
Под руководством Липпи сборная Италии в 2006 году стала чемпионом мира. С «Ювентусом» он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Липпи является рекордсменом сборной Италии по количеству проведённых подряд беспроигрышных матчей национальной команды (31 матч).
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