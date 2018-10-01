Липпи решил завершить тренерскую карьеру

Липпи в 2019 году может завершить тренерскую карьеру

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи , ныне работающий с национальной командой Китая, заявил, что, скорее всего, завершит тренерскую карьеру в феврале 2019 года.

«Я хочу вернуться домой, но не хочу возвращаться к работе. Мой контракт завершается 31 января 2019 года, после Кубка Азии. Я предполагаю, что это будет мой последний трудовой опыт. Скорее всего, я покину Китай в феврале», — сказал 70-летний специалист в эфире Radio Anch'io Sport.

Под руководством Липпи сборная Италии в 2006 году стала чемпионом мира. С «Ювентусом» он выигрывал чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Липпи является рекордсменом сборной Италии по количеству проведённых подряд беспроигрышных матчей национальной команды (31 матч).