Арбитр засчитал свой забитый в ворота мяч

В матче чемпионата Дагестана между "Киз ДД" и "Манасом" автором одного из забитых мячей стал арбитр встречи, сообщает "Советский спорт"

Когда счет матча был 4:2 в пользу "Киз ДД", арбитр назначил пенальти в ворота этой команды. После удара мяч отлетел и попал в голову к судье, после чего отскочил прямо в ворота.

Удар оказался достаточно болезненным, судья был вынужден прибегнуть к медицинской помощи. Однако, после того, как пришел в себя, он принял решение засчитать мяч, чем вызвал недовольства футболистов "Киз ДД". После матча судья признался, что чувствует себя не очень хорошо перед командой.

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