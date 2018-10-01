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Арбитр засчитал свой забитый в ворота мяч
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Арбитр засчитал свой забитый в ворота мяч 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В матче чемпионата Дагестана между "Киз ДД" и "Манасом" автором одного из забитых мячей стал арбитр встречи, сообщает "Советский спорт".
Когда счет матча был 4:2 в пользу "Киз ДД", арбитр назначил пенальти в ворота этой команды. После удара мяч отлетел и попал в голову к судье, после чего отскочил прямо в ворота.
Удар оказался достаточно болезненным, судья был вынужден прибегнуть к медицинской помощи. Однако, после того, как пришел в себя, он принял решение засчитать мяч, чем вызвал недовольства футболистов "Киз ДД". После матча судья признался, что чувствует себя не очень хорошо перед командой.
Ранее чемпион России по бодибилдингу хотел взорвать самолет.
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