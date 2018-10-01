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Погребняк рассказал о мотивах перехода в «Урал»
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Погребняк рассказал о мотивах перехода в «Урал» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форвард екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк признался, что им двигало, когда он подписывал соглашение с новым клубом, сообщает "Екатеринбург online".
"Мы работали с Парфеновым в "Тосно", он знает хорошо мои возможности, видимо, считает, что я еще смогу помочь его команде. Плюс к тому руководство клуба было заинтересовано. Это два важных аспекта, которые заставили меня перейти в "Урал".
Мотивация очень простая — хочу продолжить играть в футбол. За эти пять месяцев, что прошли после травмы, я очень соскучился по игре. Я хочу еще играть, доказывать свою состоятельность. Надеюсь еще одержать победы вместе с "Уралом", забить за эту команду голы.
У меня уже не будет денежного стимула. Мне уже далеко за 30, а потому миллионов в валюте мне уже не заработать. Так что для меня просто важно продолжать играть в футбол", — рассказал футболист.
Ранее тренер "Урала" поблагодарил игроков за волевую победу над "Арсеналом".
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