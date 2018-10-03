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ЦСКА обыграл «Реал»
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ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Реал» в Москве 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
Фото: Reuters
Московский ЦСКА обыграл испанский "Реал" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт".
Единственный мяч в матче был забит сербским хавбеком красно-синих Николой Влашичем на второй минуте встречи. Примечательно, что ЦСКА доигрывал в меньшинстве — в компенсированное время с поля был удален вратарь столичного клуба Игорь Акинфеев за неспортивное поведение.
ЦСКА имеет в активе четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы G. Мадридский клуб, в свою очередь, с тремя очками расположился на второй позиции.
Ранее "Ювентус" дома разгромил "Янг Бойз" благодаря хет-трику Диабалы.
Лига чемпионов-2018/19. Группа G. 2-й тур. ЦСКА (Москва, Россия) — "Реал" (Мадрид, Испания) — 1:0  Голы: 1:0 — Влашич, 2. Удаления: Акинфеев, 90+4 — нет.
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