ЦСКА обыграл «Реал»

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Реал» в Москве

Московский ЦСКА обыграл испанский "Реал" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт"

Единственный мяч в матче был забит сербским хавбеком красно-синих Николой Влашичем на второй минуте встречи. Примечательно, что ЦСКА доигрывал в меньшинстве — в компенсированное время с поля был удален вратарь столичного клуба Игорь Акинфеев за неспортивное поведение.

ЦСКА имеет в активе четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы G. Мадридский клуб, в свою очередь, с тремя очками расположился на второй позиции.

Ранее "Ювентус" дома разгромил "Янг Бойз" благодаря хет-трику Диабалы.

Лига чемпионов-2018/19. Группа G. 2-й тур. ЦСКА (Москва, Россия) — "Реал" (Мадрид, Испания) — 1:0 Голы: 1:0 — Влашич, 2. Удаления: Акинфеев, 90+4 — нет.