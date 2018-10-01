Объявлен состав сборной РФ: кто заменит Акинфеева 

Полузащитник Александр Головин («Монако») и нападающий Артем Дзюба («Зенит») вошли в состав сборной РФ на ближайшие матчи с командами Турции и Чехии. Состав сборной опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Всего в список вошли 25 футболистов, в том числе вратари Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит») и Антон Шунин («Динамо»).
Защитники, вошедшие в состав: Георгий Джикия («Спартак»), игроки из «Рубина» Федор Кудряшов и Егор Сорокин, Эльмир Набиуллин и Игорь Смольников из «Зенита», Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат») и Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники, помимо Головина: Юрий Газинский («Краснодар»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), «зенитовцы» Александр Ерохин и Далер Кузяев, Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие, помимо Дзюбы: игрок «Зенита» Антон Заболотный и Дмитрий Полоз («Рубин»).
В составе команды возможны изменения. Матч Лиги Наций УЕФА со Швецией пройдет 11 октября в Калининграде, а игра с Турцией состоится 14 октября в Сочи.
Ранее о завершении карьеры в сборной заявил 32-летний вратарь Игорь Акинфеев. Он отметил, что провел в национальной команде 15 лет, и ему становится все труднее «играть на два фронта» — и в сборной, и в ЦСКА.