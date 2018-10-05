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«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
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«Спартак» упустил победу в матче с «Вильярреалом» в Москве 

Газета.Ru + ещё 50 2 часа назад
Фото: ТАСС
Московский "Спартак" упустил победу над испанским "Вильярреалом" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, сыграв вничью — 3:3, сообщает "Советский спорт".
Сначала домашний матч складывался для красно-белых не лучшим образом: уже на 13-ой минуте французский нападающий Карл Токо Экамби поразил ворота столичного клуба.
На 34-й минуте Зе Луиш сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма испанцы вновь вышли вперед — на 49-й минуте точным ударом отметился Пабло Форнальс. Сравнять счет во второй раз команда Массимо Карреры сумела на 82-й минуте — Зе Луиш оформил дубль. А через три минуты Лоренсо Мельгарехо впервые в этой игре вывел спартаковцев вперед.
Однако победный мяч хозяева удержать не сумели — уже в компенсированное время арбитр назначил в пользу испанской команды пенальти, который реализовал Санти Касорла.
Ранее "Зенит" с минимальным счетом переиграл "Славию" в матче Лиги Европы.
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