«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»

«Спартак» упустил победу в матче с «Вильярреалом» в Москве

Московский "Спартак" упустил победу над испанским "Вильярреалом" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, сыграв вничью — 3:3, сообщает "Советский спорт"

Сначала домашний матч складывался для красно-белых не лучшим образом: уже на 13-ой минуте французский нападающий Карл Токо Экамби поразил ворота столичного клуба.

На 34-й минуте Зе Луиш сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма испанцы вновь вышли вперед — на 49-й минуте точным ударом отметился Пабло Форнальс . Сравнять счет во второй раз команда Массимо Карреры сумела на 82-й минуте — Зе Луиш оформил дубль. А через три минуты Лоренсо Мельгарехо впервые в этой игре вывел спартаковцев вперед.

Однако победный мяч хозяева удержать не сумели — уже в компенсированное время арбитр назначил в пользу испанской команды пенальти, который реализовал Санти Касорла.