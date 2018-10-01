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В ЦСКА порадовались уходу Акинфеева из сборной
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В ЦСКА порадовались уходу Акинфеева из сборной 

Lenta.ru + ещё 151 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал уход вратаря Игоря Акинфеева из сборной России по футболу. Его слова приводит ТАСС.
«Мы с Игорем говорили на эту тему, мне он о своем решении сказал немного раньше. Как болельщику, мне жаль, что он покидает сборную, но как тренер ЦСКА я понимаю, что это поможет команде», — заявил Ганчаренко.
Тренер рассказал о задачах Акинфеева в ЦСКА. «Уверен, увидим еще много ярких игр в его исполнении. Хотя это неверное выражение. Мы должны сделать его игры более спокойными. Советовать ему я ничего не стал, считаю, что просто не имел на это право», — отметил наставник красно-синих.
Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября. По словам вратаря, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья. По словам 32-летнего футболиста, ему тяжело совмещать выступления за сборную и клуб.
Вратарь защищал цвета сборной с 2004 года. Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. Всего за сборную Акинфеев провел 111 матчей. За ЦСКА он выступает на протяжении всей карьеры.
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