В ЦСКА порадовались уходу Акинфеева из сборной

«Мы с Игорем говорили на эту тему, мне он о своем решении сказал немного раньше. Как болельщику, мне жаль, что он покидает сборную, но как тренер ЦСКА я понимаю, что это поможет команде», — заявил Ганчаренко.

Тренер рассказал о задачах Акинфеева в ЦСКА. «Уверен, увидим еще много ярких игр в его исполнении. Хотя это неверное выражение. Мы должны сделать его игры более спокойными. Советовать ему я ничего не стал, считаю, что просто не имел на это право», — отметил наставник красно-синих.

Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября. По словам вратаря, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья. По словам 32-летнего футболиста, ему тяжело совмещать выступления за сборную и клуб.

Вратарь защищал цвета сборной с 2004 года. Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. Всего за сборную Акинфеев провел 111 матчей. За ЦСКА он выступает на протяжении всей карьеры.