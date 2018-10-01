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Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
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Черчесов сделал заявление об уходе Акинфеева 

Рамблер 2 часа назад
Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов прокомментировал завершение карьеры в национальной команде голкипером Игорем Акинфеевым.
Сегодня официальный сайт московского клуба ЦСКА, за который выступает Акинфеев, опубликовал обращение вратаря, в котором тот объявил о завершении карьеры в сборной. Свое решение голкипер объяснил трудностями игры «на два фронта» и «четким осознанием» наступления времени, когда следует уступить защиту ворот национальной команды более молодым футболистам.
На официальной странице сборной России в соцсети «Твиттер» было размещено короткое видеоинтервью главного тренера команды об игроках, вызванных им на матчи с Турцией и Швецией. В нем Станислав Черчесов высказался и о завершении карьеры Акинфеевым.
«Он принял такое решение. Это надо уважать», — считает наставник.
По словам Черчесова, накануне он виделся с вратарем и обсуждал с ним его решение, однако не смог переубедить Акинфеева.
В играх со Швецией и Турцией ворота сборной России будут защищать либо натурализованный бразилец Гильерме из столичного «Локомотива», либо Андрей Лунев из петербургского «Зенита», либо Антон Шунин из московского «Динамо».
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