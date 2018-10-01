Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева

Черчесов сделал заявление об уходе Акинфеева

Сегодня официальный сайт московского клуба ЦСКА, за который выступает Акинфеев, опубликовал обращение вратаря, в котором тот объявил о завершении карьеры в сборной. Свое решение голкипер объяснил трудностями игры «на два фронта» и «четким осознанием» наступления времени, когда следует уступить защиту ворот национальной команды более молодым футболистам.

Станислав Черчесов — о составе на матчи со Швецией и Турцией. Эксклюзив РФС ТВ pic.twitter.com/Bsx91M4Xxd— Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.

На официальной странице сборной России в соцсети «Твиттер» было размещено короткое видеоинтервью главного тренера команды об игроках, вызванных им на матчи с Турцией и Швецией. В нем Станислав Черчесов высказался и о завершении карьеры Акинфеевым.

«Он принял такое решение. Это надо уважать», — считает наставник.

По словам Черчесова, накануне он виделся с вратарем и обсуждал с ним его решение, однако не смог переубедить Акинфеева.