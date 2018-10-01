Что будет со сборной без Акинфеева: мнение россиян

Более половины россиян (52 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что с уходом вратаря Игоря Акинфеева из сборной РФ ничего не изменится, так как в команде есть и будут другие сильные игроки.

Респондентам задали такой вопрос: «Какие последствия для сборной будет иметь уход Акинфеева?». По мнению 31 процента опрошенных, последствия будут негативными, ведь без такого голкипера команда ослабнет.

Еще 17 процентов респондентов ждут позитивных изменений. По их мнению, у сборной появится стимул, чтобы повысить свой уровень.

Всего в опросе приняли участие 1011 человек.

32-летний Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной 1 октября 2018 года. По его словам, ему становится все труднее совмещать выступления и в национальной команде, и в ЦСКА.

Вратарь добавил, что решил уступить дорогу более молодым игрокам, похвалив перспективную молодежь в российском футболе. Акинфеев поблагодарил всех тренеров сборной РФ и коллег по команде, напомнив об успешном выступлении на ЧМ-2018.

Свой первый матч за основную сборную России 18-летний Акинфеев провел в апреле 2004 года.