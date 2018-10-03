Ещё
Акинфеев набросился на судью в матче с «Реалом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акинфеев получил красную карточку в матче с «Реалом» 

ТК «Звезда» + ещё 33 3 часа назад
Теперь голкипер ЦСКА пропустит матч с «Ромой» из-за дисквалификации.
Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев был удален в концовке матча Лиги чемпионов, в котором армейцы одержали победу над мадридским «Реалом».
Буквально на последних секундах добавленного к основному времени матча он получил две желтые карточки за неспортивное поведение, после того, как начал спорить с арбитром румыном Овидиу Хэцыганом.
Теперь из-за дисквалификации Акинфеев не сможет сыграть в следующем матче группового этапа ЛЧ против «Ромы», который пройдет в Риме 23 октября.
Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле сенсационно переиграл действующего победителя турнира и возглавил группу.
ТК «Звезда»: последние новости
Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России Семин призвал уважать решение Акинфеева покинуть сборную России Гус Хиддинк назвал Акинфеева одним из величайших российских вратарей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акинфееву нашли замену1
ЦСКА шокировал «Реал» на первых минутах10
ЦСКА обыграл «Реал»
Американка рассказала об изнасиловании Роналду41
Загитова шокировала откровенной программой
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:51
Сотникова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
00:53
Американка рассказала об изнасиловании Роналду
Футбол
03:35
Черчесов сделал признание после ухода Акинфеева
Футбол
00:24
Загитова шокировала откровенной программой
Фигурное катание
01:38
Жена Кержакова рассказала о его романе
Футбол
03:35
«Мы больше его не увидим»: уход Акинфеева довел до слез
Футбол
03:52
Гонщик — Путину: не буду поливать вас шампанским
Автоспорт
03:27
Жена Мамаева сделала заявление после гей-скандала
Футбол
00:49
Судья добил мяч головой и засчитал гол
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение