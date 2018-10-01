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Акинфееву предложили вручить государственную награду
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Акинфееву предложили вручить государственную награду 

Газета.Ru + ещё 40 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" дал комментарий по поводу ухода вратаря армейского клуба Игоря Акинфеева из сборной России.
"У каждого вратаря так бывает. На Льва Яшина вон, какие гонения были после чемпионата мира, он, кажется, не выступал из-за этого даже пару лет. Его признали только потом — после того, как он поехал играть за сборную мира.
Акинфеев свое отработал честно, достойно и заслуживает только всяческих похвал. Вообще, Игоря долго будут помнить, потому что он играл нестандартно.
Его нужно проводить с почестями, наградить медалью, либо орденом каким-нибудь правительственным", — поделился мнением Пономарев.
Голкипер национальной команды выступал за сборную России с 18 лет, провел 111 матчей. На данный момент футболист планирует продолжить карьеру только в составе столичного ЦСКА.
Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов назначил капитаном нападающего питерского "Зенита" Артема Дзюбу.
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