Акинфееву предложили вручить государственную награду

"У каждого вратаря так бывает. На Льва Яшина вон, какие гонения были после чемпионата мира, он, кажется, не выступал из-за этого даже пару лет. Его признали только потом — после того, как он поехал играть за сборную мира.

Акинфеев свое отработал честно, достойно и заслуживает только всяческих похвал. Вообще, Игоря долго будут помнить, потому что он играл нестандартно.

Его нужно проводить с почестями, наградить медалью, либо орденом каким-нибудь правительственным", — поделился мнением Пономарев.

Голкипер национальной команды выступал за сборную России с 18 лет, провел 111 матчей. На данный момент футболист планирует продолжить карьеру только в составе столичного ЦСКА.