Игрок сломал судье нос и лишился футбола навечно

Футболист белорусского клуба «Кречет» Сергей Гриневич получил пожизненную дисквалификацию по итогам матча чемпионата Брестской области с «Нивой». Об этом сообщается на странице первенства во «ВКонтакте».

Встреча была остановлена на 25-й минуте при счете 1:0 в пользу «Нивы». Футболист получил красную карточку за то, что во время матча напал на арбитра и сломал ему нос. «Кречету» было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Победители чемпионата Брестской области попадают в третий по силе дивизион Белоруссии.