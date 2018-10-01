Нигматуллин назвал причину ухода Акинфеева из сборной

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в интервью "Газете.Ru" объяснил, почему голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев решил завершить выступления за национальную команду.
"Я не удивлен. Знаю, что травма Акинфеева дает о себе знать давно. И, конечно, ему тяжело в полной мере справляться со всей нагрузкой, которая на него выпадает: участие в чемпионате мира, в первенстве Европы и прочее. Сейчас он решил поберечь себя для армейского коллектива.
Нужно уважать его мнение и решение, ведь он давно и успешно играет в национальной команде. По-моему, повторить успехи Акинфеева в ближайшие сто лет никому не удастся. Думаю, что его нужно поблагодарить за выступления и, наконец, навострить взоры на Андрея Лунева и других его возможных сменщиков", — заявил экс-вратарь.
Ранее экс-футболист ЦСКА назвал выступления за сборную России "ерундой".