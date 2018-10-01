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«В ближайший век успех Игоря не повторит никто»
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Акинфеев завершил карьеру в сборной России 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России по футболу. В составе национальной команды 32-летний голкипер провел 111 матчей. В интервью «Газете.Ru» бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделились мнением о решении Акинфеева, а также предположили, кто может стать достойной заменой вратаря армейцев
После 14 лет в российской сборной голкипер решил покинуть сборную. Многие считают, что 32-летний спортсмен еще мог представлять страну на международных соревнованиях, однако сам Акинфеев уверяет, что уход — это логическое и правильное завершение его истории в команде.
Бывший капитан сборной считается лучшим российским вратарем со времен советских футболистов Льва Яшина и Рината Дасаева. Во многом именно благодаря Акинфееву, сборная России впервые с 1986 года вышла в плей-офф чемпионата мира — 2018, где дошла до четвертьфинала. О решении голкипера армейцев завершить карьеру в национальной команде в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» высказались бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин и экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев.
— Как вы отреагировали на объявление Игоря Акинфеева о завершении карьеры в сборной России?
Руслан Нигматуллин: Я не удивлен. Знаю, что травма Акинфеева дает о себе знать давно. И, конечно, ему тяжело в полной мере справляться со всей нагрузкой, которая на него выпадает: участие в чемпионате мира, в первенстве Европы и прочее. Сейчас он решил поберечь себя для армейского коллектива.
Владимир Пономарев: Нисколько не шокирован.
Правильно сделал Игорек — хватит заниматься такой ерундой.
15 лет он уже в этой области — все уже пережито, невозможно настроиться на игру. Хотя за ЦСКА он еще поработает, может быть, пару лет.
— Вратарь на протяжении 14 лет защищал цвета страны. Что можете сказать о его выступлениях за сборную?
Р. Н. : Вот поэтому и нужно уважать его мнение и решение, ведь он давно и успешно играет в национальной команде. По-моему, повторить успехи Акинфеева в ближайшие сто лет никому не удастся. Думаю, что его нужно поблагодарить за выступления и, наконец, навострить взоры на Андрея Лунева и других его возможных сменщиков.
В. П. : На Игоря грех жаловаться, потому что он отработал на полную катушку. Всего отдал себя, без каких-либо срывов.
Его нужно проводить с почестями, наградить медалью, либо орденом каким-нибудь правительственным.
— В последние годы после крупных соревнований Акинфеева часто критиковали за результативные ошибки и чуть ли не требовали его заменить, но после феерии на чемпионате мира, особенно в матче с Испанией, даже ленивый высказался о том, что Акинфеев — номер один и точка, и тут же ушел из сборной. Неожиданно и парадоксально, не находите?
Р. Н. : Не только Акинфеева, но и всю сборную когда-то критиковали. Вспомним того же Артема Дзюбу: его вообще никто в сборной не видел, потому что он играл за тульский «Арсенал», а сейчас это человек года.
Все меняется, особенно в спортивном мире. Победил — герой, проиграл — будь добр получить всю долю критики. А Игорь еще порадует болельщиков в играх армейского клуба.
В. П. : У каждого вратаря так бывает. На Льва Яшина вон, какие гонения были после чемпионата мира, он, кажется, не выступал из-за этого даже пару лет. Его признали только потом — после того, как он поехал играть за сборную мира.
Акинфеев свое отработал честно, достойно и заслуживает только всяческих похвал. Вообще, Игоря долго будут помнить, потому что он играл нестандартно.
— Акинфеев заявил, что его решение связано с желанием уступить дорогу молодым вратарям. При этом самому Игорю всего лишь 32 года, что для голкипера далеко не показатель в плане возраста. Может, ему стоило продолжить выступления за команду страны хотя бы еще на несколько лет?
Р. Н. : Акинфеев — боец, он уже много раз это доказывал, выбираясь из сложных ситуаций. Но если бы он чувствовал в себе силы и возможность выступать дальше на этом уровне, то, наверное, он бы не ушел. Есть возможность разового возвращения, может, на чемпионат какой-нибудь. Но, скорее всего, это окончательно и бесповоротно.
В. П. : Нет, это взвешенное решение. Если тренер к Акинфееву обратится за консультацией, он с удовольствием поможет. А так, сейчас в неплохой форме находится Лунев.
Если бы Игорь остался, всегда бы перед тренером стоял выбор на вратарскую позицию: Акинфеев или Лунев, Лунев или Акинфеев. Зачем ему конкурировать на старости лет?
— Что думаете по поводу главного кандидата на смену Акинфееву — Андрея Лунева, который уже провел несколько матчей в составе национальной команды?
Р. Н. : Лунев более чем достойный сменщик Акинфеева, в последних двух матчах он очень хорошо играл в основном составе. У него есть все возможности и способности, чтобы проявить себя не хуже, а, может быть, и лучше Игоря. Просто они разноплановые.
Акинфеев более хладнокровный и уверенный в себе с лидерскими качествами. У Лунева же свои большие плюсы: игра на выходах, на линии и абсолютное вратарское бесстрашие.
В. П. : Лунев — вратарь с хорошими физическими данными: высокий рост, длинные руки.
Может быть, если он не будет бить наколки и заниматься различными посиделками ночными, как многие наши молодые футболисты, у нашей сборной появится нормальный вратарь.
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