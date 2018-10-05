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Тихонов покинул «Крылья Советов»
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Андрей Тихонов покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов» 

ТАСС + ещё 60 3 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Андрей Тихонов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В пятницу Тихонов провел последнюю тренировку с командой.
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