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Тихонов покинул «Крылья Советов»
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Андрей Тихонов покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
ТАСС
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ещё 60
3 часа назад
Фото:
ТАСС
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1
Главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов"
Андрей Тихонов
покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды.
В пятницу Тихонов провел последнюю тренировку с командой.
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