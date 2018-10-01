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«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
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«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Казанский "Рубин" дома обыграл самарские "Крылья Советов" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанской команды. Счет открыли хозяева, на 27-й минуте отличился Вячеслав Подберезкин. Самарский клуб сравнял на 49-й минуте, мяч на свой счет записал Максим Канунников. Точку в матче поставил Сердар Азмун на 94-й минуте.
"Рубин" продлил безпроигрышную серию до шести игр и теперь, имея в активе 14 очков, занимает шестое место в таблице РПЛ, Для "Крыльев Советов" это поражение стало третьим подряд. Команда имеет семь очков и расположилась на 15-й строке таблицы.
Ранее "Спартак" уступил "Ростову" в матче РПЛ.
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