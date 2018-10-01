ЦСКА и «Реал» завершили подготовку к матчу Лиги чемпионов

ЦСКА и «Реал» провели заключительные тренировки в преддверии встречи второго раунда группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится 2 октября в «Лужниках». В ходе предматчевой пресс-конференции главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко заявил, что у его подопечных есть неплохие шансы в поединке с именитым соперником, а также признался, что раньше других узнал о решении Игоря Акинфеева прекратить выступления за национальную команду. Наставник «сливочных» Хулен Лопетеги отметил прогресс своего коллектива и поделился мнением о серебряном призёре чемпионата России.

Несмотря на насыщенную неделю, в ходе которой в столице пройдут срази три еврокубковых поединка, встреча второго раунда группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и мадридским «Реалом» вызывает наибольший ажиотаж.

На данный момент армейцы реализовали уже около 60 тыс. билетов на предстоящий матч, что полностью оправдало перенос встречи с именитым соперником с компактной домашней арены на Песчаной улице в «Лужники».

Кроме того, интерес ко встрече подогрела и главная новость дня — уход капитана красно-синих Игоря Акинфеева из сборной России по футболу.

По мнению главного наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, потеря для национальной команды пойдёт на благо клубной карьере голкипера.

«Мы с Игорем говорили на эту тему, мне он о своём решении сказал немного раньше, чем остальным. Как болельщику, мне жаль, что он покидает сборную, но как тренер ЦСКА понимаю, как это поможет команде. Уверен, увидим ещё много ярких игр в его исполнении… Советовать ему я ничего не стал, считаю, что просто не имел на это право, а ещё позволю себе не согласиться с Игорем. На мой взгляд и возраст, и физическое состояние у него отличные. Но осуждать его выбор я не могу», — признался белорусский специалист.

Вторая новость накануне встречи коллективов из Москвы и Мадрида — отсутствие в составе «сливочных» их главных звёзд. Из-за травм в матче не примут участие Иско, Марсело и Гарет Бэйл . Кроме того, в игре против армейцев не сыграет и капитан Серхио Рамос, которому тренерский штаб предоставил отдых. Однако, по мнению представителей ЦСКА, проблемы с составом соперника не отразятся на качестве игры.

«На мой взгляд, после ухода Криштиану Роналду «Реал» находится в поиске. Однако, он весьма успешный, ведь Бэйл в потрясающей форме. Хотя оценивать соперника по одному этому показателю я бы не стал. Не знаю, насколько лучше стала команда без португальца, ведь львиную долю мячей забивал именно он. Но несмотря на всё это молодёжь королевского клуба тоже ждёт своего шанса, они будут играть на максимуме. Возможно, приезд Гарета и Серхио после поединков с «Севильей» и «Атлетико» сделал бы мадридцев более уязвимыми. Это сложный вопрос, хотя отчасти согласен, что для нас это, возможно, лучший момент для встречи с «бланкос», — отметил Гончаренко.

Согласился со своим тренером и Алан Дзагоев , который отметил, что команды калибра «Реала» имеют в своём распоряжении два практически равноценных состава.

«Не думаю, что нам станет легче из-за отсутствия Бэйла, Рамоса и Иско. У них много достойных исполнителей, они качественно заменят тех, кто останется в Мадриде», — заявил полузащитник.

Кроме того, белорусский наставник москвичей рассказал о состоянии своей команды. Виктор Гончаренко признался, что позитивно оценивает прогресс в игре своего коллектива, даже несмотря на некоторые кадровые потери.

«Мы находимся на взлётной полосе, мне нравится, что происходит с командой. Почти заменили наших ветеранов. Уже смогли найти идеальный баланс между атакой и обороной, чуть отдавая предпочтение первому компоненту. Но это лишь первая ступень в построении боеспособного коллектива. Переход на схему в четыре защитника? Это никак не связано с травмами, просто иногда нужно делать новые шаги для того, чтобы вдохновлять спортсменов на новые свершения. Что касается завтрашней игры, здорово, когда есть подспорье. И по ходу матча ты можешь варьировать тактику, в зависимости от необходимости», — резюмировал тренер.

«ЦСКА достойно выглядит и в национальном первенстве, и в Лиге чемпионов»

В отличие от ЦСКА, который по-хозяйски провёл предматчевую тренировку на поле домашней арены на Песчаной улице, футболисты и тренерский штаб «Реала» занимались на поле БСА «Лужники». Примечательно, что для двух игроков основного состава «сливочных» арена уже стала судьбоносной. Два с половиной месяца назад капитан сборной Хорватии Лука Модрич и защитник национальной команды Франции Рафаэль Варан сошлись в финале чемпионата мира. Воспоминаниями о том дне Варан поделился с журналистами.

«Этот стадион навсегда останется в моём сердце, равно как и всё прошедшее лето. Но мотивация накануне матча Лиги чемпионов у меня не меньше, чем перед финалом мундиаля. Всегда ставлю перед собой задачу выходить на поле только с мыслями о победе. Отдадим все силы, чтобы улететь из Москвы с хорошим настроением», — признался защитник.

«Лужники» могли стать особенными и для действующего наставника королевского клуба Хулена Лопетеги. Однако специалист, который вывел сборную Испании на мундиаль, был отправлен в отставку накануне дебюта национальной команды на турнире.

«Честно говоря, я не думал о том, как бы сложилась судьба, если бы тогда я всё же приехал сюда со сборной. Так или иначе, для меня «Лужники» в первую очередь красивая арена, один из лучших стадионов России, но всё это не столь важно. Это лишь декорация, для нас во главе угла стоит результат и все мои мысли лишь о предстоящем поединке», — поделился мнением испанский специалист.

Далее Лопетеги проанализировал предматчевые расклады и продемонстрировал, что тщательно изучил тактику и состав столичных армейцев. В частности, наставник «Реала» отметил возвращение в строй защитника Хёрдура Магнуссона и успешную игру красно-синих в обороне. По мнению испанского специалиста, преимуществом для ЦСКА может стать не только фактор домашней арены, но и успешная серия в РПЛ. В отличие от «Реала», который не может выиграть и забить на протяжении двух туров Примеры, московский коллектив не знает поражений в последних восьми встречах внутреннего первенства.