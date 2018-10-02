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Роналду пообещали нелегкую жизнь в Италии
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Роналду пообещали нелегкую жизнь в чемпионате Италии 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Легендарный бразильский защитник Кафу поделился мнением об игре нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает "Советский спорт".
По мнению Кафу, португальцу придется нелегко в чемпионате Италии.
"Роналду придется тяжело. Серия А намного сложнее испанской Ла Лиги в плане физического контакта. Однако Роналду остается Роналду. Он является лучшим игроком мира и даст Серии А еще больше звездности", — приводит слова бразильца Goal.
33-летний Роналду в текущем сезоне провел семь матчей в Серии А, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что "Барселона" потеряла очки в третьем подряд матче чемпионата Испании.
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