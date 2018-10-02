Роналду пообещали нелегкую жизнь в Италии

Роналду пообещали нелегкую жизнь в чемпионате Италии

По мнению Кафу, португальцу придется нелегко в чемпионате Италии.

"Роналду придется тяжело. Серия А намного сложнее испанской Ла Лиги в плане физического контакта. Однако Роналду остается Роналду. Он является лучшим игроком мира и даст Серии А еще больше звездности", — приводит слова бразильца Goal.

33-летний Роналду в текущем сезоне провел семь матчей в Серии А, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что "Барселона" потеряла очки в третьем подряд матче чемпионата Испании.