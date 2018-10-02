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Футболист забил в девятку со штрафного и хлебнул пива
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Футболист забил в девятку со штрафного и хлебнул пива 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: кадр видео
Полузащитник шведского «Хаммарбю» Кеннеди Бакирчиоглу забил ударом со штрафного в матче национального чемпионата с «Гетеборгом» и выпил пива. Видеозапись опубликовало издание Expressen.
На 79-й минуте встречи игрок исполнил удар, после которого мяч залетел в девятку ворот. Он побежал отмечать гол, и внезапно с трибун к нему в руки прилетела бутылка пива. Он открыл ее, сделал глоток и бросил на газон, а сам побежал обниматься с болельщиками.
Гол Бакирчиоглу стал третьим в матче, «Хаммарбю» выиграл со счетом 3:0.
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