Игрок «Краснодара» Мамаев помирился с женой

Об этом сообщила жена футболиста в своем инстаграме.

"Да, мы помирились и уже все хорошо. Конфликта не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось", — написала она в своем инстаграме.

28 сентября стало известно, что чета Мамаевых разводится из-за разногласий в семье.

Супруги состоят в браке с 2013 года и воспитывают двоих детей.