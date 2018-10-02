Мамаев помирился с женой

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не будет разводиться со своей супругой Аланой, сообщает "Советский спорт".
Об этом сообщила жена футболиста в своем инстаграме.
"Да, мы помирились и уже все хорошо. Конфликта не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось", — написала она в своем инстаграме.
28 сентября стало известно, что чета Мамаевых разводится из-за разногласий в семье.
Супруги состоят в браке с 2013 года и воспитывают двоих детей.
Ранее сообщалось, что Алана Мамаева назвала причины развода с мужем.