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Мамаев помирился с женой
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Игрок «Краснодара» Мамаев помирился с женой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не будет разводиться со своей супругой Аланой, сообщает "Советский спорт".
Об этом сообщила жена футболиста в своем инстаграме.
"Да, мы помирились и уже все хорошо. Конфликта не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось", — написала она в своем инстаграме.
28 сентября стало известно, что чета Мамаевых разводится из-за разногласий в семье.
Супруги состоят в браке с 2013 года и воспитывают двоих детей.
Ранее сообщалось, что Алана Мамаева назвала причины развода с мужем.
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