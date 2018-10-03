Убийцы королей

ЦСКА побил «Реал» в Москве, но потерял Акинфеева

2 октября московский ЦСКА во втором матче группового этапа Лиги чемпионов встречался с мадридским «Реалом» . Матч в «Лужниках» завершился сенсационной победой армейцев — 1:0. Как московская команда отобрала очки у действующего чемпиона турнира и за что удалили Игоря Акинфеева — в репортаже «Ленты.ру»

Не впервой

В подтрибунном помещении «Лужников» греется Криштиану Роналду , на поле разминаются вратари Икер Касильяс и Сергей Чепчугов — так начиналась встреча между ЦСКА и «Реалом» в феврале 2012-го.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов тогда посетило 70 тысяч болельщиков — увидеть Роналду, Касильяса и других звезд хотелось всем. В победу ЦСКА мало кто верил, да и преимущество по ходу встречи было на стороне сливочных, однако гол тогдашнего новичка красно-синих Понтуса Вернблума в самой концовке изменил ход событий. Казалось, после ничьей в Москве армейцам по силам пройти и в четвертьфинал турнира.

За пьянящей радостью последовало отрезвление: в Мадриде ЦСКА потерпел разгромное поражение со счетом 1:4 и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. Однако эмоций, вызванных неожиданным голом Вернблума шестилетней давности, от ЦСКА ждали и сегодня.

Армейцы, омолодившись в межсезонье, стали действовать наглее и раскрепощеннее. «Мы на первой ступеньке сбора команды — на взлетной полосе. Мне нравится, что у нас происходит. Смогли заменить ветеранов дерзкими молодыми игроками», — заявил перед матчем наставник красно-синих Виктор Ганчаренко

У большинства игроков из нынешнего состава вообще нет опыта выступлений в еврокубках. Армейская молодежь жаждет новых подвигов не в матчах с «Оренбургом», а в противостояниях с грандами. «Доля правды есть в том, что сейчас идеальное время, чтобы сыграть с "Реалом»», — признал Ганчаренко.

Однако локальные взлеты российского футбола не отражают реалий общеевропейских — «Реал» ехал в Москву в статусе безусловного фаворита. Будто на тренировку. Наставник мадридцев Хулен Лопетеги вряд ли испугался, увидев последнюю победу армейцев в матче Российской премьер-лиги против «Оренбурга», ничью в дерби или даже волевую ничью в первом матче Лиге чемпионов против «Виктории».

Перед матчем с ЦСКА Лопетеги отцепил от состава капитана Серхио Рамоса , просто потому что ему потребовался отдых. Кроме него, в Москву не приехали еще три лидера: Гарет Бэйл повредил приводящую мышцу в дерби с «Атлетико» 29 сентября (однако в субботнем матче Примеры он все-таки участие примет), Иско выбыл на месяц из-за аппендицита, а Марсело травмировал голень.

Отсутствие ряда звезд соперника не вызвали бурной радости у армейцев. «"Реал" — большой клуб. В таких командах игроков на два состава, и не думаю, что нам это облегчит жизнь. Им есть кем заменить травмированных игроков. Нам легче не будет», — отметил перед матчем Алан Дзагоев

Опять испанцы

Облегчить жизнь армейцам могли болельщики. Руководство ЦСКА решило провести все три домашних матча группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках», а значит увеличить поддержку команды как минимум в два раза (вместимость «ВЭБ Арены» — 30 тысяч зрителей, «Лужников» — 81), и заработать на проданных билетах соответственно.

Всего в «Лужники» выдвинулась 71 тысяча болельщиков. На подходе к стадиону женщины бережно доставали из полиэтиленовых пакетов красно-синие шарфы, кто-то натягивал армейскую майку, а в толпе обсуждалась возможная давка перед входом на стадион.

За несколько дней до матча хакеры взломали сайт красно-синих, так что зрителям пришлось менять купленные электронные билеты. Многие боялись хаоса у турникетов. «Решил подготовиться, вдруг кто мое место перехватит», — рассказал один из болельщиков у стадиона за несколько часов до стартового свистка. Но ситуация решилась благополучно, и давки не случилось.

Зато не отпускало ощущение дежавю: «Лужники», как оказалось, еще живут атмосферой прошедшего чемпионата мира. Пышущие счастьем волонтеры предлагали дать им пятеру, у входа на арену для болельщиков устроили шоу из барабанщиков и фокусников, стюарды были готовы помочь иностранным болельщикам (хотя испанцев на стадионе было почти не видно).

Пришли и те, в чьей памяти свежи воспоминания прошедшего мундиаля. «Я ЦСКА, если честно не поддерживаю. Да и вообще футбол не особо смотрю. Но наши на чемпионате мира так хорошо испанцев обыграли, захотелось таких же эмоций», — поделилась мнением женщина в шарфе сборной России.

На сравнении с матчем против сборной Испании спекулировали и журналисты, общавшиеся с Дзагоевым перед матчем: — Испанцы, «Лужники», приятные воспоминания. Можно повторить? — Соглашусь. Надеюсь, так и будет. Приложим все усилия.

В промо к матчу тут и там мелькала «золотая» нога Акинфеева и грустное лицо Рамоса. Только вот «Реал» — не сборная Испании. И пока национальная команда претерпевала проблемы со стареющим составом и сменой тренера, сливочные в каждом из последних восьми розыгрышей Лиги чемпионов доходили как минимум до полуфинала и выиграли три последних турнира подряд.

Ай да Никола

Кроме не приехавших на матч в Москву игроков, в основе мадридцев не оказалось и лучшего футболиста года Луки Модрича . «Реал» решил сэкономить силы. А зря. Уже на второй минуте встречи Тони Кросс привез гол в ворота Кейлора Наваса . Немец отдал небрежный пас назад, а новая звезда армейцев Никола Влашич перехватил мяч, ушел от чемпиона мира Рафаэля Варана и пробил точно в угол.

Забив быстрый гол, армейцы ожидаемо прижались к воротам. Но затем постепенно стали приходить в. себя и выбираться в контратаки. К 15-й минуте встречи отличиться мог и Федор Чалов , и Родриго Бекао — лихим набегам армейцев на чужую штрафную не хватало завершения.

Мадридцы, однако, вновь прижали ЦСКА на своей половине поля. Виновник пропущенного мяча Кросс мог реабилитироваться, забив после углового, капитан Карим Бензема попал в штангу. В действиях красно-синих появилась ненужная нервозность. Покрикивал на защитников Акинфеев, Дзагоев терялся на общем фоне, блекло выглядел Чалов.

Последние минуты первого тайма ЦСКА отчаянно отбивался. И сумел уйти на перерыв, ведя в счете.

В это время болельщики беседовали о перспективах армейцев во втором тайме: — Главное, не прижиматься. — Да как тут не прижаться…

ЦСКА нужны были замены. Когда у «Реала» по полю уже бегал полный сил Модрич, у красно-синих продолжал ошибаться Дзагоев. Московская команда как «Атлетико» в мадридском дерби пыталась играть в мелкий пас, но не получалось. На 70-й минуте Ганчаренко, наконец, поменял Дзагоева на Дмитрия Ефремова . Новичок сразу вошел в игру и, получив перевод с фланга, чуть было не увеличил преимущество армейцев. За Ефремовым на поле появился Арнор Сигурдссон — вливая новую кровь, ЦСКА пытался сохранить силы на концовку матча.

А их оставалось все меньше. На 89-й минуте от гола Мариано Диаса армейцев опять спасла штанга. Футболисты московской команды тянули время, а Лопетеги заметно нервничал. Болельщики уже были на пределе сил, а арбитр матча Овидиу Хацеган все никак не давал финальный свисток.

Не выдержал и Акинфеев. Вступив в перебранку с судьей, голкипер получил сразу две желтые карточки и был удален. Акинфеев посчитал, что мадридцы фолили в атаке, но перестарался. Хацеган не потерпел излишних эмоций в свой адрес. В ворота встал 20-летний дебютант Георгий Кырнац . В таком составе ЦСКА обыграл действующего победителя Лиги чемпионов.

Без своего капитана московская команда проведет и следующий матч против «Ромы». Потеря значительная, но для ЦСКА не смертельная. Игра армейцев против «Реала» показала — этому составу по силам бороться и побеждать любых соперников.