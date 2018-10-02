Экс-вратарь «Ливерпуля» признался в убийстве людей

Бывший вратарь «Ливерпуля» затруднился подсчитать убитых им людей

Бывший вратарь английского «Ливерпуля» Брюс Гроббелар рассказал, как в юности воевал на стороне правительственных войск непризнанного государства Родезия. Слова ветерана приводит The Guardian

«Первого человека я убил в сумерках. Когда солнце заходит, ты видишь только тени в кустах. Ты не можешь распознать их (врагов), пока не увидишь белизну их глаз. Либо ты, либо они. Ты стреляешь, падаешь, и вокруг начинается пальба. Ты слыших голоса своих: "Эй, капрал, я ранен". Ты говоришь им заткнуться, иначе нас всех убьют. Когда бой заканчивается, ты видишь тела повсюду. В первый раз все, что было в твоем желудке, выходит наружу», — поделился Гроббелар.

На вопрос журналистов о количестве убитых им людей вратарь затруднился ответить. «Я не могу вам сказать», — сказал Гроббелар.

Родезия — государство, существовавшее до 1980 года. В настоящее время на ее территории расположилось Зимбабве. В 60-70-е годы в Родезии шла гражданская война: коренное черное население выступило против белого правившего меньшинства. Гроббелар воевал на стороне правительственных войск. В армию он был призван вскоре после начала профессиональной карьеры.

В 1980 году вратарь, год отыгравший в Канаде, переехал в Англию, в клуб «Крю Александра». В том же году он присоединился к «Ливерпулю», в котором играл 14 лет. Вместе с командой он стал шестикратным чемпионом страны и выиграл Кубок европейских чемпионов.