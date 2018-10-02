А. Егоров извинился перед руководством «Ахмата» за судейство в матче с «Локо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу бригады арбитров на матче девятого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» (2:0) и высказался насчёт эпизода с попаданием мяча в руку футболиста «железнодорожников» Брайна Идову. «Если бы все так возмущались, как Рашид Маматкулович, то я бы не волновался. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я извинился перед руководством «Ахмата», они приняли наши извинения. Есть спорные моменты, но тут необъяснимая ошибка со стороны главного арбитра и ассистента. Бригада получила неудовлетворительную оценку. Чтобы снизить градус, бригада будет наказана, и наказана она будет достаточно серьёзно», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович. Ранее работу судей на матче с «Локомотивом» раскритиковал главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов