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Егоров извинился перед руководством «Ахмата»
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А. Егоров извинился перед руководством «Ахмата» за судейство в матче с «Локо» 

Чемпионат.com + ещё 10 2 часа назад
Фото: ТАСС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу бригады арбитров на матче девятого тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» (2:0) и высказался насчёт эпизода с попаданием мяча в руку футболиста «железнодорожников» Брайна Идову.
«Если бы все так возмущались, как Рашид Маматкулович, то я бы не волновался. Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я извинился перед руководством «Ахмата», они приняли наши извинения.
Есть спорные моменты, но тут необъяснимая ошибка со стороны главного арбитра и ассистента. Бригада получила неудовлетворительную оценку. Чтобы снизить градус, бригада будет наказана, и наказана она будет достаточно серьёзно», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее работу судей на матче с «Локомотивом» раскритиковал главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов.
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